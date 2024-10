INDREK SIRP Kaitsetööstuspargi koht ei ole kindlasti Ämaris

Rain Jung kirjutab artiklis «Hämamine Eesti kaitsetööstuse ülesehitamisel peab lõppema!» (02.10.2024 Postimees), et ta on «täheldanud uut hämamist seoses kaitsetööstuspargi loomisega». Jung sedastab, et «kuigi laual on valida nelja koha vahel, on ometi keegi omaalgatuslikult või lobistina alustanud uut teemat rajada mingi laskemoona tootmine Ämarisse». Kahetsusväärselt on artiklis esitatud kaitsetööstuspargi teemalised väited ilma igasuguse aluseta.