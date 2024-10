Raul Eamets Mida teeb Leedu õigesti ja Eesti valesti?

Viimasel ajal on palju räägitud Leedu majanduse fenomenist ja Eestit on võrreldud Leeduga. Kui paar aastat tagasi oli see võrdlus igati Eesti kasuks, siis tänaseks on pilt kahjuks muutunud, kirjutab Bigbanki peaökonomist Raul Eamets.