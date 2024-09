MATI RAIDMA Pealinnas võib end nüüd kriisiolukorras kindlamalt tunda. Mis elaniku jaoks muutus?

Tormid ja üleujutused, pandeemiad ja sõjad – mis kõik meie tänases maailmas uksele ei koputa. Tallinna tänavail remondimeeste vahel põigeldes ja pikkades ummikutes seistes tundub, et linnaski on väiksemat sorti kriis. Loomulik, et paljudel tekib soov kiruda ja teistel vajadus järgmiseks korraks paremini valmis olla.