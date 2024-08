Üksmeeleni poliitilisel tasandil jõudsime paraku tõesti alles kaks aastat tagasi. Ajakirjanduses on arutletud, miks need otsused ei sündinud varem. Õigustatud on ka küsimus, miks me ei ole suutnud tagada täiesti eestikeelset riiki, kuigi see on meie riigijuhtide ja ametkonna põhiseaduslik ülesanne.