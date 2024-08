Andres Aule, Jaak Valge Rahvusterviklus tuletab kriisi ajal meelde meie rahva huvisid

Võib ehk tunduda, et patriootlike sõnade ja paatose aeg on möödas. Ent just enda kui rahva huvi pärast ei peaks me kartma ega häbenema välja öelda oma kindlat soovi jääda rahvusena püsima ja eestlaste rahvusriigiks. See on meie huvi, olenemata sellest, millised tuuled puhuvad mujal maailmas, kirjutavad kirjanik Andres Aule (ERK) ja ajaloolane, riigikogu liige ja erakonna ERK aseesimees Jaak Valge.