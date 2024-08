Rainer Saks Venemaa teod näitavad, et juhtkonnal puudub endiselt korralik ülevaade Kurskist

Eile levis Vene meediast teave, et Venemaa president on määranud Kurski operatsiooni koordineerima endise Tuula kuberneri, praegusel hetkel Venemaa presidendi abi Aleksei Djumini. Paljud on seda tõlgendanud, et ta on määratud seda operatsiooni juhtima, milleks tal kahtlemata vähesete sõjaliste teadmiste tõttu eeldused puuduvad, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks.