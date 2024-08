Rainer Saks Kohalik paljastas Venemaa armee nõrkuse Kurskis

Ukraina armee kinnitas edukat droonirünnakut Vene sõjaväelennuväljale Lipetski linna lähedal. Sihtmärgiks olid laskemoona laod. Mõned allikad kinnitavad, et lennuväljal hoiti ladudes 700 liugpommi. Hilisemad satelliidipildid kinnitavad, et kõik laskemoona laohooned hävisid täielikult. Võrdluseks võib tuua, et Vene armee lennuvägi suudab heita iga päev kogu rinde ulatuses Ukraina positsioonidele 50–70 liugpommi.