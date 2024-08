Rainer Saks Vangide vahetusega Venemaale naasnud mõrvar Krasikovi hakkame nägema avalikes rollides

USA rahvusliku julgeoleku nõunik pidas vajalikuks rõhutada, et mitte mingeid otseläbirääkimisi Venemaa presidendiga vangide vahetamise üle ei peetud. Ühtlasi keeldus nõunik avaldamist seda, kuidas täpselt need läbirääkimised välja nägid, kinnitades vaid aktiivset suhtlust kõrgemate Venemaa ametnikega.

On täiesti loogiline, et otsekontaktis kahe riigi juhtide vahel ei oleks olnud võimalik sellist tehingut kokku leppida ja on täiesti kindel, et läbirääkimiste detailidest ei ole kasulik avalikult rääkida. Samas on kindel, et siseriiklikult juhtis Venemaa president isiklikult seda protsessi.