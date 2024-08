Pikemad detailsed parteiprogrammid kampaanias nagu ka reaalses hilisemas poliitikas enamasti olulist rolli ei mängi. Kamala Harris on nüüdseks avalikkusele esitlenud oma esimesi telereklaame ja pidanud paar kampaaniakõnet, kus üks osa peamistest raskuspunktidest valikuliselt välja tuleb. Kõikidel samadel teemadel on Harris ka varem silma paistnud ning peale üldise majandusliku heaolu suurenemise lubamise (sh loosung «Et ükski laps ei elaks vaesuses»), mida esitavad nagunii kõik poliitikud alati, ärritavad ja vapustavad need seisukohad vast konservatiivsemat valijat hingepõhjani. See on programm, millele vabariikliku partei toetaja saab ilma ühisosata ainult vastanduda kui kõige vastumeelsemale võimalikest Kui woke-maailma või/ja vasakradikaalsete kõnepunktide summale, millel ühisosa traditsiooniliste seisukohtadega peaaegu puudub: