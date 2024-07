AHTI KALLIKORM ELis müüdavatele autodele jõustus uus seadus. Tulevikus võitlevad autod ise kiiruseületajatega

Teame piiblist kohti, kus Kristus hurjutab varisere nende kahepalgelisuse tõttu. Oo, kui ammune lugu see on, mõtleb nüüd lugeja. Jah, Kristuse sünnist on juba 2024 aastat möödas ja ikka on meie seas varisere ehk siis tänapäevasemalt öeldes «vale-korralikke» kodanikke. Seda muidugi ülekantud tähenduses, sest ajalooliselt olid variserid üks juudi ühiskondlik ja religioosne liikumine kuni 1. sajandini pKr.