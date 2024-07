Vladimir Niinimäki Alpid ei ole magusad ja Instagrami-väärilised, vaid rasked ja väljakutsuvad

Täna jätsime Alpid selja taha. Jään neist hiiglastest puudust tundma – need mäed on igavesti seotud ületamistega. Ma pole seal kunagi olnud «niisama», puhkuse pärast. Alati on olnud lugu ületamisest ja need mäed on selliseid lugusid täis. Aastate jooksul on inimesed püüdnud neid vallutada, end ületada, leida uusi horisonte – ja on ka leidnud. Mina leidsin oma, kirjutab Vladimir Niinimäki reisikirja neljandas osas.