HENDRIK AGUR Ida-Virumaa riigigümnaasiumid annavad korraliku eestikeelse hariduse, hirmudeks pole põhjust

Peamiselt esitati küsimusi, et miks me lammutame olemasolevat hästi toiminud süsteemi ja miks kaotame oma väljakujunenud traditsioonidega ja heade õpitulemustega koole? Õigust jagus omajagu kõigile, kuid tänaseks on riigigümnaasiumide võrku jõudsalt üles ehitatud ning neid jagub juba kõikidesse maakondadesse.