Guldar Kivro Parvlaev Regula on saarlaste suvine päästerõngas

Suursaartel toimub aastaringi erinevaid sündmusi ja põhjust saari külastada leiab alati. Siiski just kevade saabumisega tärkab ka suurem soov reisida ja nii saab parvlaevade meeskond peale rahulikumat talveperioodi teha esimesed rahvarohked õppereisid lihavõttepühade ajal. See on ka aeg kui klienditugi saab uue aasta esimesed küsimused neilt, kes Muhu ja Saaremaa suunal liikudes Virtsu sadamas parvlaev Regulat seismas näevad.

Ennekõike tuleb mainida, et Regula tihtilugu ka sõidab. Mis tingimustel ja kuidas parvlaev sõita tohib, on selgelt määratletud TS Laevade ja riigi vahelises avaliku teenindamise lepingus ning on tellimuse põhine. Üldjuhul teeme ka lisareise oma põhilaevadega: Piret, Tõll, Leiger ja Tiiu. Eelnevate aastate suvistele reisijanumbritele tuginedes on selge vajadus suveperioodil Regula Saaremaa liinile käima panna, siinkohal ei ole küsimust ka riigil. Kui aga riigi poolt lisareiside tellimust tehtud poleks või on tellimus tehtud väiksemas mahus, kui eelnevate perioodide statistikal põhinev prognoos ette näeb, võivadki tekkida mitmesaja meetri pikkused praamijärjekorrad ning Regula seisab lihtsalt sadamas ja vaatab nukralt pealt.