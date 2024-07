Ukrainlased jätkavad vapralt oma kodumaa kaitsmist, ka NATOs on aru saadud, et sõda jätkub veel kaua.

NATO tippkohtumise järel ei tohiks Venemaale jääda muljet, et tal on lootust pidada edukat kurnamissõda, ehkki olukorrast tingitult võib Venemaa jaoks olla vajalik sõjaga venitamine. Venemaa lootused on peamiselt seotud sisepoliitiliste protsessidega Ukrainat toetavate riikide hulgas, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks.