AK Riina Kaljurand: tunnen ennast hästi keskkondades, kus natuke säriseb

Lõuna-Kaukaasia poliitikamaastik podiseb: pärast Karabahhi teise sõja kaotust ja Karabahhi loovutamist Aserbaidžaanile on Armeenia olnud haaratud protestidest selle loovutuse vastu. Samas on Armeenia valitsus astunud samme, et vähendada Venemaa mõju ja tihendada sidemeid lääneriikidega.

