RAILI KÄRMAS Veereform tagab Eestile puhta vee ka tulevikus

Kliimaministeerium ise on veereformi vajadust selgitanud sellega, et kuna veesektor seisab silmitsi olukorraga, kus Euroopa Liidu (EL) toetused on drastiliselt vähenenud, vajab sektor kvaliteetse vee- ja kanalisatsiooni kui elutähtsa teenuse jätkumiseks ka edaspidi suuremahulisi investeeringuid. Teisisõnu on veereformi üks peamisi eesmärke tagada veeteenuse toimepidevus ning vee-ettevõtete jätkusuutlikkus ka peale eurotoetuste lõppemist.