Ago Samoson Seadusteks peaksid vormuma poliitiku ideed, mitte tema isiksus

Kuigi tsivilisatsiooni areng ratsutab rahvusvahelisel töö- ning maavarade jaotusel ning shamanistlikud tõrviku- ja lipurituaalid on pigem minevik, ei saa alahinnata emotsionaalse seisundi ja oma-maa-peremeheliku vastutustunde rolli, mida ka kuitahes tulised vaidlused Riigikogus ei suuda otseselt seadusteks vormida. Aga seadused võivad mõjuda kaudselt, utsitades näiteks minarettidest hõikuvat palvust või katoliku kelli kell kuus pühapäeva hommikul. Praegu ei ole taarausulistel tunnet, et just nii ei võiks juhtuda. Rahvuslikul maailmavaatel on praegusel tsivilisatsiooni arenguetapil oma kindel koht. Haarates jälle füüsikaseaduste järgi, võib «liberaliseerimist» võrrelda tulise vee valamisega klaasanumasse. Võime lõpetada lõhkise künaga kuna konservatiivne kaitse pole meie seadusandluses seni «parketile» saanud.