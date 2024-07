ERKKI KOORTI ANALÜÜS Kas tulemas on viimane NATO samameelsete kohtumine Washingtonis?

See tippkohtumine, mis tähistab 75 aasta möödumist kaitsealliantsi sünnist, on tegelikult viimane paljudele. NATO peasekretär Jens Stoltenberg lahkub ning tema asemele astub 14 aastat Hollandi peaministriks olnud Mark Rutte, kes lahkus oma kohalt vaid nädal enne tippkohtumist. Samuti jäi kohtumiselt napilt välja Ühendkuningriigi peaminister Rishi Sunak. Tema pidi pakkima asjad, et teha ruumi värskelt valimised võitnud Keir Starmer’ile. Seda nii kabinetis, peaministri residentsis Downing street 10, kui ka NATO tippkohtumise laua taga. Viimaseks kohtumiseks võib see jääda ka Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz’ile, sest tema kodumaal on valimised 2025.