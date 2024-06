AHTO KAASIK Aasta valgeim aeg on käes! Tõelised pühad tuleb ise luua

Jaaniaeg on üks neid väekaid nähtusi, mis sisustavad ja määratlevad Eestit ja eestlasi. Vähemalt meie endi jaoks, kes me oleme püha tule ääres sirgunud. See esivanemailt päritud looduspüha on saatnud meie rahvast läbi aegade ja raiutud nüüd ka oma riigi pühade ja tähtpäevade seadusse. Kuid riik ei ütle, kuidas kodus ja kogukonnas pühi tähistada. Selle tarkuse leiame esivanemate pärandist ja tegelikult ka Maavalla loodusest.