RAINER SAKS Ukraina rünnak süütas järjekordse naftahoidla Krasnodari krais

Putin esitab olukorda äärmuslikult, lihtsustades suurema strateegilise eesmärgi, et jätta mulje, nagu oleks see visiit suurema globaalpoliitika osa. See visiit ei ole korraldatud lihtsalt lääneriikide õrritamiseks. Meediakampaania on korraldatud selleks, et varjata Venemaa jaoks alandavat olukorda, kus nad peavad Põhja-Korea käest kauplema välja uusi sõjalise abi saadetisi.