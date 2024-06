FOOKUS Kindralleitnant Mikko Heiskanen: Euroopa poliitikutele meeldib rääkida sõjatööstuse probleemist, aga tegusid napib

Soome kaitseväe peastaabi ülemal on eraldi asetäitja sõjamajanduse alal. Seda ametikohta täidab praegu kindralleitnant Mikko Heiskanen, kelle ülesanne on tagada, et tooraine ja varustuselemendid ka täieulatusliku kaitsesõja tingimusis jätkuvalt Soome sõduriteni jõuaksid. Intervjuus toimetaja Meelis Oidsaluga vestles Eesti kolleege külastanud põhjanaabri sõjamajanduse ülem muuhulgas NATOga liitumise järelmõjudest, Euroopa riikide ebaühtlasest ohutajust ning lääne ühiskondi painavast sõjaärevusest.