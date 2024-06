Kas Helmede juhitud EKRE-l on veel tulevikku või on nüüd kaputt? Milline see tulevik välja nägema hakkab?

Ootame peagi toimuva parteikongressi ära. See, milline on osavõtt, rikutud sedelite või vastuhääletanute osakaal Martin Helmele, viitab sellele, kui suur EKRE sees rahulolematus ikkagi on. EKRE on niivõrd tugeva ideoloogilise põhja ja kindla tuumikvalijaga partei, et tema ellujäämise pärast ma küll ei muretseks. Jah, nad kaotavad toetuses ja lähevad KOVi valimistele vastu veidi nõrgema organisatsiooniga, kuid mingit suurt katastroofi oleks ennatlik oodata.