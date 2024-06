RAINER SAKS Prantsusmaa lubas Ukrainale sellist relvastust, mis halvendab oluliselt Venemaa väljavaateid

Nüüdseks on ta avalikult lubatud, et enne aasta lõppu saab Ukraina enda kasutusse Mirage 2000-5 hävitajad, koos kõige nende kasutamisele võtmiseks vajalikuga.

Lisaks õpetab Prantsusmaa välja ja varustab ühe 4500-mehelise Ukraina uue väekontingendi. Võib eeldada, et enamiku nende sõdurite väljaõpe toimub Ukrainas. Kuigi erinevate hävitajate platvormide haldamine on Ukraina jaoks kindlasti täiendav väljakutse, ei ole kahtlust, et Venemaa väljavaated sõjas 2025. aastal halvenevad.