On tõenäoline, et Ukrainas võetud sõjavangide hulgast leitakse mõni prantslane või Prantsusmaaga seotud sõdur ning see lugu puhutakse meedias suureks. Volodõmõr Zelenskõil on homme ees kohtumine Prantsusmaa presidendiga ning siis saab ka selgemaks põhjus, miks Venemaa oma vaimuvaese kampaaniaga kiirustab.