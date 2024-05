Margus Tsahkna Gruusias on maskid on langenud

Meenutagem, et Gruusia esitas Euroopa Liidu liikmeks astumise avalduse 2022. aasta märtsis ja talle anti kandidaatriigi staatus 2023. aasta detsembris, eeldusel, et Gruusia vastab sätestatud tingimustele ja võtab kasutusele Euroopa Komisjoni soovituses esitatud asjakohased meetmed. Samuti on Euroopa Liit viinud sisse viisavabaduse Gruusiaga, et anda Gruusia inimestele selgelt märku meie toetusest.

Gruusia valitsus on aastaid kuulutanud, et nende selge suund on Euroopa Liidu ja NATOga ühinemine. See eesmärk on sisse kirjutatud ka Gruusia põhiseadusesse, kuna on rahva ühine selge soov. See on välispoliitiline asumine läände, mis toetub rahva tahtele.