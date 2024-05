TLÜ MAGISTRANDID Piiratud transport põhjustab vaimseid ja füüsilisi vaevuseid - see on maapiirkondade argipäev

Liikuvusvaesus on olukord, kus inimesel puudub võimalus jõuda kodust eluks vajalike teenusteni. Ühistransport küll eksisteerib, kuid ühenduvus suuremate keskustega on pigem erand kui reegel. Liikuvusekspert Mari Jüssi on liikuvusvaesuse mõtestanud nii: «Liikuvusvaesuse all võib mõista olukorda, kus mõistliku vaeva, kulu ja ajaga ei ole võimalik vajalikesse kohtadesse liikuda.»