ERUKOLONELI ANALÜÜS Hannes Toomsalu: Kuidas venelaste pealetung Harkivis seisma pandi ja mis edasi?

Praeguseks on teada, et Harkivi piirkonna üksuste juht vahetati koheselt välja ja väidetaval on 125. brigaadi juhtkonna vastu algatatud kriminaalasi. Ikka seetõttu, et info venelaste ettevalmistustest ja imbumisest halli tsooni oli olemas kuid mingit vastutegevust Ukraina poolt ei toimunud. Selle tulemusena kaotasid Harkivi suuna üksused elavjõudu, varustust ja territooriumit.