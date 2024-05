HANNES SARV Kliimakriis leiab eeskätt aset meie peades

Cambridge'i Ülikooli inimgeograafia professor Mike Hulme kirjutab oma mullu avaldatud raamatus «Kliimamuutus ei ole veel kõik: kliimapoliitika vabastamine alarmismist» («Climate Change Isn’t Everything: Liberating Climate Politics from Alarmism»), et kliimamuutuste vastane võitlus on ammu ületanud teaduse piirid ja muutunud ideoloogiaks – ta on andnud selle nimeks klimatism.

Klimatismi pooldajate hinnangul on kõik maailmas toimuvad olulised ja vähemolulised sündmused üht- või teistpidi seotud kliimamuutusega. Metsa- ja maastikupõlengud, üleujutused, orkaanid või midagi hoopis triviaalsemat – alati saab arutelu asemel väita, et süüdi on kliima. Seda isegi siis, kui näidata, et kuiva aja metsapõlengute taga on kuri või hooletu inimkäsi või et ÜRO Valitsustevahelise kliimamuutuste paneeli (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) aruanded ei näita tegelikult enamiku ekstreemsete ilmaolude kasvu.