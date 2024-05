HANNES TOOMSALU Hommikul tööle minnes mitu sõidurada, õhtul koju tulles vastupidi - miks mitte ka Tallinnas?

Inimesena, kes kesklinnas on käinud üksnes trammiga ja tööl autoga, võtsin ükspäev, tipptunni ajal, ette tee Viru väljakule. Varem on trammiga see teekond üsna ladus olnud, aga nüüd, kui trammiliiklus on katkenud, tuleb ümber istuda. Ja seda bussi – transpordivahendisse, mida mina Tallinnas olen kasutanud ehk sagedusega üks kord viie aasta jooksul.

Tallinn propageerib, et ümberistumine on kõige targem teha Balti jaamas, nii ma ka tegin. Trammist maha astudes hakkasin otsima hoolega viitasid või rohelisi noolekesi õige bussipeatuse suunas. Busside lõpp-peatused ütlevad mulle vähe ja neist polnud mulle abi. Balti jaama peatused läbi käidud, kaotasin lootuse ja hakkasin astuma Toompuiestee poole, et ehk seal on mõni peatus, kust buss Viru poole suundub. Kuid siis jäi minu pilk pidama autode kolonnil, mis teosammul liikus sellel samal puiesteel. No milline buss sealt läbi suruks? Tipptund MA!