JÜRI RATAS OECD raport: Eesti majanduse halvimad aastad?

Eesti majanduse viimased tulemused on üsna mannetud. Mai alguses avaldatud OECD prognoos kinnitas taaskord, et Eesti majanduse viimase kolme aasta (2022-2024) sooritus on 38 OECD liikmesriigi võrdluses kõige viletsam, kirjutab riigikogu aseesimees Jüri Ratas.