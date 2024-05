Ajad on ärevad ja pingelised, ent lapsed on meie tulevik ja seega ka meie kaitse, mis annab teadmise, et me jääme kestma ja areneme Tartu rahuga väljavõideldud eluõiguse vaimus. Tartu linn võiks olla eeskujuks meie rahva tulevikku investeerimisega tervele Eestile, kirjutab Andro Roos, Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse esimees ja Tartu linnavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni liige (Keskerakond).