RAINER SAKS Ajal, mil Putin on Pekingis, lõõmavad Krimmis ja Rostovis leegid ja kostuvad plahvatused

USA riigisekretär Anthony Blinken jätkas eile oma Ukraina teemaliste avaldustega. Ta mainis, et USA ei kutsu üles Ukrainat kasutama nende käest saadud relvastust rünnakuteks Venemaa territooriumil, kuid Ukraina otsustab ise, kuidas sõda pidada. Varasemalt on USA teatanud selgelt, et nendelt saadud relvastust ei tohi kasutada rünnakutes Venemaa territooriumil.

Seega on tegemist väikses retoorilise muudatusega. Väga ebamugav on jääda kategooriliselt endise seisukoha juurde olukorras, kus Venemaa pidevalt ründab oma territooriumilt raskerelvadega Urkaina linnu. Arvestades USA riigisekretäri esinemiste üldist tonaalsust, ei saa järeldada, et USA on lubanud Ukrainal kasutada nendelt saadud relvi taolisteks rünnakuteks.