RAINER SAKS ⟩ USA otsus muudab maailma ajalugu. Venelased aktiveerusid koheselt rinnetel

USA Kongressi Esindajate koda kinnitas lõpuks Ukraina (ning Iisraeli ja Taiwani) toetuse paketid. Ukrainal on nüüd võimalus vähemasti kahe aasta jooksul arvestada piisavate ressurssidega, et korralikult varustatud ja välja õpetatud armee üles ehitada. Tegemist on kindlasti strateegilise otsusega, mis mõjutab olulisel määral maailma tulevikku. Tõenäoliselt suudab Senat viia läbi oma hääletuse 23 aprillil, millele peaks koheselt järgnema ka presidendi allkiri.

USA on korraldanud meediakampaania, millega rõhutatakse uue USA sõjalise abi väga kiiret jõudmist Ukrainasse juhul, kui Kongress ja president on oma otsused lähemate päevade jooksul positiivselt teinud. Kuna planeerimistöö ja osa logistikat on juba ette tehtud, saab Euroopasse juba kohale toodud laskemoona suhteliselt kiiresti rindele tuua. Seepärast on eelolevatel päevadel väga kõrge tõenäosus, et Venemaa korraldab suuremaid raketi ja droonirünnakuid Ukraina linnadele.