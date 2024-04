Tallinna linnavolikogu uus koalitsioon hakkab lähiajal tutvustama oma plaane linna juhtimiseks. Esiteks ei ole nendes plaanides mitte midagi uut ega originaalset. See tõstatab küsimuse, miks ikkagi oli opositsionääridel vaja iga hinna eest kukutada Keskerakond võimult. Siiski tuleb ära märkida selle plaani üks huvitav algatus: uus linnavõim on otsustanud nimelt eemaldada Vene kultuurikeskuse hoonelt NSV Liidu vapi.

See on osa plaanist, mida tutvustavad meile Reformierakonna esindajad, kes väidavad endid olevat kommunismipärandi vastu peetava võitluse peamisi võitlejaid. Ilmselt on oravad veendunud, et just nõukogudeaegsete riigivappide ja punatähtede eemaldamine majade ja muude arhitektuuriobjektide fassaadidelt on kõige tõhusam viis jätta hüvasti endisaegse mõtteviisiga.