Indrek Schwede ⟩ Demokraatia peab andma sõna kõikidele

Postimehes (21.03) ilmunud intervjuus rääkis keemiaprofessor Olev Träss rohepöördest asju, mis lähevad vastuollu Euroopa Liidu ja Eesti valitud suunaga. Tema sõnul ei tohiks Eesti iialgi olla nõus fossiilkütuste keelamisega ja «põlevkivist loobumine on hullumeelsus». Põlevkivi on meie ainus usaldusväärne energiaallikas. Tema arvates ei ole fossiilkütuste kasutamist võimalik vältida, kui me ei taha istuda pimedas ja külmas. Träss, kes oli valitsustevahelise kliimapaneeli (IPCC) raporti Kanada-poolne hindaja, toob välja, et raporti hinnangul mängib kliimamuutustes 90-protsendilise tõenäosusega «mingit rolli» inimtegevus, «ent see, mida kirjutas tol ajal meedia, et 90 protsenti kliimamuutustest on põhjustatud inimeste ja kümme protsenti looduse poolt, on totaalselt vale. Parandusi aga üldiselt ei tehtud».