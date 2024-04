Maria Jufereva-Skuratovski ⟩ Usaldame koolipäeva alguse küsimuses koole

Nüüd minnakse siis uuele ringile ja tundub, et tõsisemalt kui varem. Sotsiaalministeeriumis küpseb plaan panna seadusandlikult paika, et koolipäev alaku kell 9. Loomulikult säilib haridusasutustel võimalus praeguse korra juurde jääda, kuid sellele otsusele peab heakskiidu andma kooli hoolekogu. Ministeerium toob oma selgitustes välja, et kõige suurem ja olulisem kasu, mida koolilapsed hilisemast koolipäeva alustamisest saavad, on pikem uneaeg. Paljud õpilased, eriti teismelised, ei magavat piisavalt.