KERTU JUKKUM ⟩ Sure, koer! Mida kiiremini, seda paremini

Loomaomanikud jäid mõistagi karistuseta. Politsei ja prokuratuur menetlust ei alustanud - põhjendades seda sellega, et «loomapiinamine ei ole julm tegu», mis andnuks aluse. Pontu juhtumi puhul tehti kindlaks, et kuritegu on toime pandud, ent «puudus avalik menetlushuvi». Kahte erinevat looma julma kohtlemise juhtumit arutanud Riigikohus leidis, et loomakaitsjatel puudub üldse loomade eest seismise õigus. Kuritegusid ennast ei arutatudki. See on pretsedent, mis loob tulevast õiguspraktikat.