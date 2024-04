Anna Hints ⟩ EI-d tuleb aktsepteerida

Eesti Televisioon näitas teisipäeval saadet «Impulss», kus arutleti vägistamise ja nõusolekuseaduse üle. Meie õigussüsteemis on praegu pigem fookus sellel, et seksuaalvägivalla ohver peab tõestama oma EI-d – kas tal on kehal vigastused, kuidas ta hakkas vastu või miks ta oli abitu. Sageli keskendub politseimenetlus sellele, kas ohver on ikka usaldusväärne – kuidas ta ennast enne juhtunut üleval on pidanud, milline on olnud tema seksuaalkäitumine varem, kirjutab režissöör Anna Hints.