Põllumeeste emotsioonid on viidud sedavõrd kaugele, et nad on valmis rakendama kevadel saabuvate hanede peal emotsionaalset küttimiskirge. See asjaolu aga ei tee põllumehest veel verejanulist hanekütti vaid väljendab mure sügavust, kirjutab MTÜ Hoiame Loodust juhatuse liige Mati Sepp.