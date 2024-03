CLYDE KULL ⟩ Gorillaprobleem ja kolm eeltingimust inimsõbralikule tehisintellektile

Tehisintellekti loovad mudelid on juba näidanud, et suudavad töödelda keelt ja luua eri vormis sisu. Muret tekitab see, kui AI-süsteemid kalduvad kõrvale inimnormidest ja arendavad välja oma kultuuri ja narratiive, mis võib inimtsivilisatsiooni põhjalikult muuta. See võib tekitada olukorra, kus inimesed seisavad silmitsi teise kõrgintelligentse liigiga, mis võib seada kahtluse alla inimese ülemvõimu ja ühiskondlikud struktuurid.