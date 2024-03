GERRY KONNOV ⟩ Ainult PISA tulemusi jahtides tulistame omale jalga ja kannatavad meie lapsed

Lugesin nad kõik läbi ja tegelikult on neil kõigil õigus. Nende kogemusest tulenevast vaatenurgast. Mõni vaatenurk oli natuke modernsele maailmale liiga otsekohene, näiteks Erki Noole «Paks on paks» sõnavõtt. Kuiva faktina vaadates, ei öelnud ta ju midagi valesti. Mõistan, et noored alles kujunevad ja on sellistele lausetele vastuvõtlikumad emotsionaalselt. Kuid kui ta on ülekaalus, siis võib seda ilustada palju tahes «paks laps on ilus laps» stiilis, siis reaalsus on, et ta liigub liiga vähe ja ei toitu piisavalt tervislikult. Seda peab neile ka ütlema, kuid jah, siiski natuke viisakamas vormis.