Erkki Bahovski ⟩ Vehmid ja kileviinerid meie teadvuses

Keskealise mehena tunnen ma kerget heameelt, et meie soo- ja eakaaslasi pole eesti rahva sõnaus unustanud. Et mul on liikumispuue, ei pea ma end kileviineriks. Tasub aga meenutada, et mõned head aastad tagasi ilmus eesti keelde sõna «vehm» ehk valge eesti heteroseksuaalne mees.