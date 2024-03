MEELIS LAO ⟩ Lääs on pahaaimamatult muutnud vene rahva hoopis tugevamaks

Aleksei Navalnõi ei ole nii suur, kui teda Lääne meedias kujutatakse. On hädavajalik, et me avaksime silmad ja tunnistaksime reaalsust. Hoolimata Navalnõi ennastsalgavast pühendumusest oma visioonile – isegi kui ta maksis selle eest oma eluga –, jääb ta Venemaal marginaalseks tegelaseks.