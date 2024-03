Eile liikus mööda Vene infokanaleid lugu, kuidas Vene armee olevat hävitanud suurema ukrainlaste üksuse, mis üritas tungida Venemaa territooriumile. Kõneleti kuni viiest tankist. See konkreetne lugu ei vasta kindlasti tõele.

Täna hommikul ilmusid infokanalitesse esimesed infod, et Ukraina vägede koosseisus võitlevad Vene vabatahtlikud on mitmes suunas tunginud Ukrainast Belgorodi oblasti territooriumile. Ukraina sõjaväeluure teatel osalevad selles operatsioonis Vene Vabatahtlike Leegion ning Siberi pataljon. Nad on muu hulgas deklareerinud soovi osaleda presidendivalimistel. Esialgu ei ole toimunu kohta veel palju infot.