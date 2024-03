Intelligentsi erakonda meil ei ole, aga oma alla surutuse vastu on tõusnud ka meedikud, teatriinimesed, kunstnikud. Kas me saame aru, et selles Metsküla fenomenis on tunda intelligentsi revolutsiooni harimatuse ja tölpluse vastu, küsib psühholoog Tõnu Ots.