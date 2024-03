SIRJE POTISEPP ⟩ Eksitav magusamaks: laste ülekaalulisus on pärast hoopis kasvanud

Magustatud jookide maksustamise puhul on nii sotsiaalministeeriumi kui WHO põhiline argument olnud selle mõju ülekaalulisusele. Kui eelmisel korral üritati Eestis suhkrumaksu kehtestada, ei suudetud ühtegi konkreetset näidet selle tulemuslikkusest tuua. Nüüd on hakatud viitama Portugalis 2017. aastal kehtestatud magustatud jookide maksustamise edukusele. Millised on aga faktid?