RAINER SAKS ⟩ Venelaste pealetungid Donbassis hakkavad peagi väsima

Rahvusvaheline Kriminaalkohus väljastas arreteerimisorderid kahele Vene armee komandörile, keda peetakse vastutavaks sihilike õhurünnakute korraldamise eest tsiviiltaristu vastu. Need on Vene strateegiliste pommitajate üksuse juht ja Musta mere laevastiku komandör, kelle juhitavad üksused neid rünnakuid järjepidevalt on läbi viinud.