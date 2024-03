BORIS KIRT ⟩ Uus koormine tulekul? Konkurentsiamet kaalub kaugkütte aastaringset püsitasu

Meedias avaldatud infost ilmneb, et Konkurentsiamet kaalub kaugkütte aastaringse püsitasu kasutusele võtmist. Selle põhjenduseks tuuakse asjaolu, et «kahekomponendilise hinna rakendamise vajadus on tingitud olukorrast, kus lisaks kaugküttele kasutab tarbija ka muud soojuse tootmisallikat, näiteks päikesepaneelid ja soojuspumbad. Tipukoormuse katmiseks on jätkuvalt vaja kasutada kaugkütet, milleks kaugküttesüsteem peab igapäevaselt valmis olema».