Vastulause ⟩ Jüri Pihel: laste telereklaami uuring jooksis lati alt läbi

Tartu Ülikooli uuring otsekui analüüsib, kui palju lapsed ja noored näevad televisiooni vahendusel toidureklaame. Kahjuks vaadeldakse vaid kui palju selliseid reklaame üleüldse näidati, aga mitte seda, milliste saadete juures ning kui palju kordi ja kas lapsed neid üldse nägid.

Telereklaam on läbi erinevate seaduste, praktikate ja kokkulepete enimreguleeritud reklaami avaldamise liik Eestis. Teadagi on see efektiivne. Aga naiivne ja tendentslik on uuringu tulemuste avaldamisega üht reklaamiliiki teistest ohtlikuma näidata vaid sellepärast, et seda on lihtne ekraanilt salvestada ja mõõta.

Reklaamiagentuurid ja telekanalid on lastele suunatud reklaami osas ülimalt vastutustundlikud, see tegevus on nii põhjalikult reguleeritud, et meie grupi lastekanaleis toiduaineid sisaladavad reklaamid praktiliselt puuduvad. Toiduainete reklaame ei planeerita ka tavakanalite saadetesse, mille vaatajad on peamiselt lapsed.

Täiesti ebamõistlik oleks nõuda, et kaupluseketid lõpetaksid täiskasvanuile mõeldud programmides toiduainete reklaamimise ainult seepärast, et mõne uurija arvates võiks ekraanil juhuslikult lihatükki nägeval lapsel tekkida sellest toitumishäireid.

Kogu reklaami suunatud rahast on vaid veerand televisioonis. 75% reklaamirahast on muus meedias. Ajal, kus telereklaami edastamine on peensusteni reguleeritud, ei takista miski lastel erinevates rakendustes tuhandeid kordi magusate jookide või tulisoolaste krõpsude nägemist. Sinna suunatud reklaamiraha on suur ja lapse vabadus näha on juhuslik ja piiramatu. Võib-olla peaksime esmajoones noorte netis veedetud tunde analüüsima. Televisioonis on asjad pigem hästi.