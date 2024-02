AIMAR VENTSEL ⟩ Kas Venemaa pöördub Arktikasse?

Karaganovi vaatenurk on, et kuna Venemaal on Läänega suhted rikutud ning paranemist pole näha, peaks Venemaa nüüd orienteeruma Aasiale, kus asuvad suurriigid on Venemaale mentaalselt lähemad kui läänemaailm. Selleks peaks Venemaal elu ja majanduse raskuspunkt viidama Euroopa osast Siberisse.